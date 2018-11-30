شكرا لقرائتكم يحدث الآن.. سحب ممطرة في 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد نزيه الحيزان، الباحث في علوم الطقس والفلك، وجود سحب ممطرة الآن في أجواء الجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل، بدأت تدخل في نطاق التأثر بالحالة الجوية بشكل فعلي، بالإضافة إلى غرب وشمال غرب وشمال القصيم.

وهطلت، اليوم، أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد أصدر تحذيرًا باللون الأحمر حول استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة المدينة المنورة.

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