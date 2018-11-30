شكرا لقرائتكم سماء المدينة ملبدة بالغيوم رغم انتهاء الإنذار الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - هطلت، اليوم، أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد أصدر تحذيرًا باللون الأحمر حول استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة المدينة المنورة.

وقال الإنذار المبكر: إن الحالة تشمل ينبع وينبع النخل والسويق والفقرة والمسيجيد والجفر، وقد تمتد إلى المدينة المنورة والعيص وبدر والأجزاء المجاورة لها، موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال وغرب المملكة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك الأجزاء الغربية من وسط المملكة. كما يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، تمتد حتى مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل. كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.