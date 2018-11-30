الان تتابع انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين، منذ قليل، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبدأ الرئيس الأرجنتيني الجلسة قائلا إن “جوهر قمة العشرين هو احترام الاختلافات ونريد أن نتجاوز الخلافات على أسس الحوار.”

وأضاف، في كلمته، أن الأرجنتين تأمل في “وضع أسس لتجاوز الخلافات بيننا، والتحديات العالمية تحتم علينا العمل بشكل جماعي لحلها”.

وأكد الرئيس الأرجنتيني أن “هناك فرص للتقدم رغم التحديات على مختلف المستويات، وأن الحلول تكمن في الحوار فيما بيننا”.

وأوضح أن القمة ستناقش الاستقرار المالي والتجارة الدولية، كما تتطرق لقضايا المناخ والبنية التحتية.

وشدد رئيس الأرجنتين على أن “بالحوار نستطيع بناء مستقبل مشرق نقضي فيه على الفقر”.