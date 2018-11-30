الان تتابع المملكة تقبل دعوة الهند للانضمام إلى مبادرة الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، دعوة رئيس الوزراء الهندي لانضمام المملكة إلى مبادرة الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية.

وكان ولي العهد السعودي التقى رئيس وزراء الهند، قبيل القمة، اليوم الجمعة.