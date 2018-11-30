شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يجتمع مع ماكرون وزعماء آخرين على هامش قمة العشرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكدت وزارة الخارجية أكدت وزارة الخارجية السعودية اليوم (الجمعة)، عبر حسابها بـ«تويتر»، أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزاء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اجتمع مع عدد من الزعماء بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة العشرين في بوينس أيرس اليوم. ونشرت الوزارة صورا للأمير محمد وهو يتحدث مع ماكرون وقادة آخرين.



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