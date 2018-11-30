شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يصل مقر قمة الـ 20 في بوينس آيرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، لمقر قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس. هذا وتنطلق قمة العشرين بحضور أبرز زعماء العالم. ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ20. والدول المشاركة بالقمة ليومين هي: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة. أما العضو العشرون، فهو "الاتحاد الأوروبي" المعتبر للقمة كدولة يمثلها رئيسا البرلمان والمفوضية الأوروبية، إضافة لمحافظ البنك المركزي. واتخذت الأرجنتين إجراءات أمنية واسعة تناسب المشاركين بالقمة، استعدادا لحضورهم، منها غريب الطراز، وهو أن السلطات نصحت سكان العاصمة بمغادرتها خلال يومي القمة، وأن الأرجنتين ستنشر جيشا من 20 ألف عنصر من قوات الأمن، سيحاصرون مكان انعقاد القمة وسكن القادة على مدار الساعة.

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | ولي العهد السعودي يصل مقر قمة الـ 20 في بوينس آيرس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة العربية نت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي العربية نت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .