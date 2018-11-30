شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يُشيد بجهود الغانمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أشاد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بجهود مشرف عام النشاط الكشفي بوزارة التعليم نوح بن علي الغانمي، وذلك بعد أن اطلع على الفعاليات الكشفية بمنافسات رسل السلام للتميز الكشفي لمرحلة الكشاف المتقدم، والتي استضافت فعالياتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في لقاء الإثنينية الأسبوعي بديوان الإمارة، الذي استضاف فيه كشافة وزارة التعليم «رسل السلام للتميز الكشفي»، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية المشرف العام على منافسات التميز الكشفي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان.

وأكد مشرف عام النشاط الكشفي بوزارة التعليم نوح بن علي الغانمي، أن كلمات أمير المنطقة الشرقية حافز كبير لتقديم مزيداً من العطاء، مثمناً اهتمامه وحرصه على الوسط التعليمي.