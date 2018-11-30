شكرا لقرائتكم شاهد.. مصافحة حارة بين محمد بن سلمان وبوتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - صافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحرارة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، وذلك عند وصول بوتين إلى مقعده بجانب ولي العهد السعودي الذي وصل إلى مقر القمة في بوينس آيرس.
هذا وانطلقت قمة الـ20، الجمعة، التي تخيّم عليها توتّرات ناجمة عن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، والانقسامات بسبب ملفّي التجارة والتغيّر المناخي بحضور زعماء الدول المشاركة من مختلف دول العالم، وبدأت بصورة جماعية للقادة المشاركين.
ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ20.
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | شاهد.. مصافحة حارة بين محمد بن سلمان وبوتين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة العربية نت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي العربية نت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .