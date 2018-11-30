أنظار الدول العظمى في "G20" تتجه نحو ولي العهد وبوتين

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محمد بن مسعود - الدمام - يخطف ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاضواء في قمة العشرين " G20 " التي انطلقت اليوم في الارجنتين .
وتتجه جميع انظار قادة الدول العظمى نحو اللقاء الذي سيجمع ولي العهد والرئيس الروسي حيث يتوقع ان تتم مناقشة تنسيق السياسة النفطية خلال الفترة المقبلة ، قبل موعد اجتماع المنتجين في فيينا لمناقشة السوق وخفض محتمل في عام 2019 .
واشارت تقارير ارجنتينية الى ان القمة تركز بشكل كبير على القضايا الاقتصادية العالمية ويأتي اسعار النفط في مقدمة هذه القضايا ايضاً .
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اشاد رئيس بدور المملكة ، ولي العهد في نجاح اتفاقات خفض إنتاج النفط.
وقال بيان للكرملين يوم الاربعاء الماضي : "إن الرئيس الروسي أجاب في سياق رده على سؤال بشأن اتفاقات خفض إنتاج النفط خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري "روسيا تنادي" في موسكو اليوم، بأنها المرة الأولى التي يتم فيها إقامة تعاون بين دول "أوبك" والدول المنتجة من خارجها وتنفيذ جميع الاتفاقات بنسبة 100%، ويجب أن أقر بأن هذا إلى حد كبير بفضل موقف المملكة العربية السعودية وسمو ولي العهد، الذي كان المبادر لهذا العمل، الذي أثمر نتائج إيجابية".
أنظار الدول العظمى في "G20" تتجه نحو ولي العهد وبوتينخالد علي الخليج 365 2018-11-30
يخطف ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاضواء في قمة العشرين " G20 " التي انطلقت اليوم في الارجنتين .
وتتجه جميع انظار قادة الدول العظمى نحو اللقاء الذي سيجمع ولي العهد والرئيس الروسي حيث يتوقع ان تتم مناقشة تنسيق السياسة النفطية خلال الفترة المقبلة ، قبل موعد اجتماع المنتجين في فيينا لمناقشة السوق وخفض محتمل في عام 2019 .
واشارت تقارير ارجنتينية الى ان القمة تركز بشكل كبير على القضايا الاقتصادية العالمية ويأتي اسعار النفط في مقدمة هذه القضايا ايضاً .
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اشاد رئيس بدور المملكة ، ولي العهد في نجاح اتفاقات خفض إنتاج النفط.
وقال بيان للكرملين يوم الاربعاء الماضي : "إن الرئيس الروسي أجاب في سياق رده على سؤال بشأن اتفاقات خفض إنتاج النفط خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري "روسيا تنادي" في موسكو اليوم، بأنها المرة الأولى التي يتم فيها إقامة تعاون بين دول "أوبك" والدول المنتجة من خارجها وتنفيذ جميع الاتفاقات بنسبة 100%، ويجب أن أقر بأن هذا إلى حد كبير بفضل موقف المملكة العربية السعودية وسمو ولي العهد، الذي كان المبادر لهذا العمل، الذي أثمر نتائج إيجابية".
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
06:09 PM
يخطف ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاضواء في قمة العشرين " G20 " التي انطلقت اليوم في الارجنتين .
وتتجه جميع انظار قادة الدول العظمى نحو اللقاء الذي سيجمع ولي العهد والرئيس الروسي حيث يتوقع ان تتم مناقشة تنسيق السياسة النفطية خلال الفترة المقبلة ، قبل موعد اجتماع المنتجين في فيينا لمناقشة السوق وخفض محتمل في عام 2019 .
واشارت تقارير ارجنتينية الى ان القمة تركز بشكل كبير على القضايا الاقتصادية العالمية ويأتي اسعار النفط في مقدمة هذه القضايا ايضاً .
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اشاد رئيس بدور المملكة ، ولي العهد في نجاح اتفاقات خفض إنتاج النفط.
وقال بيان للكرملين يوم الاربعاء الماضي : "إن الرئيس الروسي أجاب في سياق رده على سؤال بشأن اتفاقات خفض إنتاج النفط خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري "روسيا تنادي" في موسكو اليوم، بأنها المرة الأولى التي يتم فيها إقامة تعاون بين دول "أوبك" والدول المنتجة من خارجها وتنفيذ جميع الاتفاقات بنسبة 100%، ويجب أن أقر بأن هذا إلى حد كبير بفضل موقف المملكة العربية السعودية وسمو ولي العهد، الذي كان المبادر لهذا العمل، الذي أثمر نتائج إيجابية".
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المصدر : الخليج 365
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