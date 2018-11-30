تحالف دعم الشرعية: ميليشيا الحوثي تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 4 سفن مما يؤثر على معيشية الشعب اليمني

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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيا الحوثي تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 4 سفن؛ مما يؤثر على معيشية الشعب اليمني.
وقال "التحالف": إنه تم إصدار 7 تصاريح جوية و9 بحرية و2 برية و43 تصريح حماية للقوافل .
وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى إصدار 9 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية .
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي لـ"العربية": إنه توجد في ميناء الحديدة سفينة واحدة و3 أخرى تنتظر الدخول، كما أن هناك سفينتين في ميناء الصليف.
مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 4 سفن، ما يؤثر على الحياة الصحية والمعيشية للشعب اليمني.
تحالف دعم الشرعية: ميليشيا الحوثي تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 4 سفن مما يؤثر على معيشية الشعب اليمنيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-30
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيا الحوثي تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 4 سفن؛ مما يؤثر على معيشية الشعب اليمني.
وقال "التحالف": إنه تم إصدار 7 تصاريح جوية و9 بحرية و2 برية و43 تصريح حماية للقوافل .
وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى إصدار 9 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية .
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي لـ"العربية": إنه توجد في ميناء الحديدة سفينة واحدة و3 أخرى تنتظر الدخول، كما أن هناك سفينتين في ميناء الصليف.
مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 4 سفن، ما يؤثر على الحياة الصحية والمعيشية للشعب اليمني.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
06:08 PM
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
06:12 PM
إصدار 7 تصاريح جوية و9 بحرية و 2 برية و43 تصريح حماية للقوافل
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيا الحوثي تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 4 سفن؛ مما يؤثر على معيشية الشعب اليمني.
وقال "التحالف": إنه تم إصدار 7 تصاريح جوية و9 بحرية و2 برية و43 تصريح حماية للقوافل .
وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى إصدار 9 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية .
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي لـ"العربية": إنه توجد في ميناء الحديدة سفينة واحدة و3 أخرى تنتظر الدخول، كما أن هناك سفينتين في ميناء الصليف.
مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 4 سفن، ما يؤثر على الحياة الصحية والمعيشية للشعب اليمني.
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المصدر : الخليج 365
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