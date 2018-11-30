تحالف دعم الشرعية: ميليشيا الحوثي تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 4 سفن مما يؤثر على معيشية الشعب اليمني

محمد بن مسعود - الدمام - إصدار 7 تصاريح جوية و9 بحرية و 2 برية و43 تصريح حماية للقوافل

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيا الحوثي تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 4 سفن؛ مما يؤثر على معيشية الشعب اليمني.

وقال "التحالف": إنه تم إصدار 7 تصاريح جوية و9 بحرية و2 برية و43 تصريح حماية للقوافل .

وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى إصدار 9 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية .

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي لـ"العربية": إنه توجد في ميناء الحديدة سفينة واحدة و3 أخرى تنتظر الدخول، كما أن هناك سفينتين في ميناء الصليف.

مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 4 سفن، ما يؤثر على الحياة الصحية والمعيشية للشعب اليمني.

