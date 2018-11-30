أهالي مخططات جنوب مكة يطالبون بتنفيذ مدخل "آمن"

محمد بن مسعود - الدمام - شكوا من الحوادث المرورية الدامية بسبب "اليوتيرن"

أطلق أهالي مخططات ولي العهد "1، 2، 3، 4، 5" الواقعة جنوبيْ مكة المكرمة، وسماً على "تويتر" يشكون فيه من مدخل المخططات الوحيد الذي يتربص بالمارة؛ حيث يفتقر إلى شروط السلامة المرورية، ويشكل خطراً على مرتادي طريق الساحل "مكة- الليث".

وأكد الشاكون أن دخولهم وخروجهم من وإلى مخططاتهم، أصبح عن طريق "يوتيرن" على طريق الساحل الغربي "مكة- الليث"؛ مما تَسَبّب في وقوع حوادث مرورية دامية، راح ضحيتها الكثير من الأبرياء؛ نتيجة إهمال الجهات المختصة.

وشددوا على ضرورة تنفيذ مدخل آمن للمخططات التي تعج بالسكان بعيداً عن مخاطر الالتفاف في وجوه المسافرين.

وتحت وسم #مدخل_مخططات_جنوب_مكة، ذكر المغردون أن أربع مخططات تُعتبر من أكبر مخططات منطقة مكة المكرمة، تفتقد إلى مدخل رئيسي.

وأشاروا إلى أن المدخل الوحيد هو عبارة عن "يوتيرن" على طريق دولي وسريع.

وطالبوا الجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة العاصمة ومرور مكة، بضروة الوقوف على معاناتهم، وإيجاد الحلول لوقف نزيف الدماء.