- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع أهالي مخططات جنوب مكة يطالبون بتنفيذ مدخل "آمن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أطلق أهالي مخططات ولي العهد "1، 2، 3، 4، 5" الواقعة جنوبيْ مكة المكرمة، وسماً على "تويتر" يشكون فيه من مدخل المخططات الوحيد الذي يتربص بالمارة؛ حيث يفتقر إلى شروط السلامة المرورية، ويشكل خطراً على مرتادي طريق الساحل "مكة- الليث".
وأكد الشاكون أن دخولهم وخروجهم من وإلى مخططاتهم، أصبح عن طريق "يوتيرن" على طريق الساحل الغربي "مكة- الليث"؛ مما تَسَبّب في وقوع حوادث مرورية دامية، راح ضحيتها الكثير من الأبرياء؛ نتيجة إهمال الجهات المختصة.
وشددوا على ضرورة تنفيذ مدخل آمن للمخططات التي تعج بالسكان بعيداً عن مخاطر الالتفاف في وجوه المسافرين.
وتحت وسم #مدخل_مخططات_جنوب_مكة، ذكر المغردون أن أربع مخططات تُعتبر من أكبر مخططات منطقة مكة المكرمة، تفتقد إلى مدخل رئيسي.
وأشاروا إلى أن المدخل الوحيد هو عبارة عن "يوتيرن" على طريق دولي وسريع.
وطالبوا الجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة العاصمة ومرور مكة، بضروة الوقوف على معاناتهم، وإيجاد الحلول لوقف نزيف الدماء.
أهالي مخططات جنوب مكة يطالبون بتنفيذ مدخل "آمن"عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2018-11-30
أطلق أهالي مخططات ولي العهد "1، 2، 3، 4، 5" الواقعة جنوبيْ مكة المكرمة، وسماً على "تويتر" يشكون فيه من مدخل المخططات الوحيد الذي يتربص بالمارة؛ حيث يفتقر إلى شروط السلامة المرورية، ويشكل خطراً على مرتادي طريق الساحل "مكة- الليث".
وأكد الشاكون أن دخولهم وخروجهم من وإلى مخططاتهم، أصبح عن طريق "يوتيرن" على طريق الساحل الغربي "مكة- الليث"؛ مما تَسَبّب في وقوع حوادث مرورية دامية، راح ضحيتها الكثير من الأبرياء؛ نتيجة إهمال الجهات المختصة.
وشددوا على ضرورة تنفيذ مدخل آمن للمخططات التي تعج بالسكان بعيداً عن مخاطر الالتفاف في وجوه المسافرين.
وتحت وسم #مدخل_مخططات_جنوب_مكة، ذكر المغردون أن أربع مخططات تُعتبر من أكبر مخططات منطقة مكة المكرمة، تفتقد إلى مدخل رئيسي.
وأشاروا إلى أن المدخل الوحيد هو عبارة عن "يوتيرن" على طريق دولي وسريع.
وطالبوا الجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة العاصمة ومرور مكة، بضروة الوقوف على معاناتهم، وإيجاد الحلول لوقف نزيف الدماء.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
06:05 PM
شكوا من الحوادث المرورية الدامية بسبب "اليوتيرن"
أطلق أهالي مخططات ولي العهد "1، 2، 3، 4، 5" الواقعة جنوبيْ مكة المكرمة، وسماً على "تويتر" يشكون فيه من مدخل المخططات الوحيد الذي يتربص بالمارة؛ حيث يفتقر إلى شروط السلامة المرورية، ويشكل خطراً على مرتادي طريق الساحل "مكة- الليث".
وأكد الشاكون أن دخولهم وخروجهم من وإلى مخططاتهم، أصبح عن طريق "يوتيرن" على طريق الساحل الغربي "مكة- الليث"؛ مما تَسَبّب في وقوع حوادث مرورية دامية، راح ضحيتها الكثير من الأبرياء؛ نتيجة إهمال الجهات المختصة.
وشددوا على ضرورة تنفيذ مدخل آمن للمخططات التي تعج بالسكان بعيداً عن مخاطر الالتفاف في وجوه المسافرين.
وتحت وسم #مدخل_مخططات_جنوب_مكة، ذكر المغردون أن أربع مخططات تُعتبر من أكبر مخططات منطقة مكة المكرمة، تفتقد إلى مدخل رئيسي.
وأشاروا إلى أن المدخل الوحيد هو عبارة عن "يوتيرن" على طريق دولي وسريع.
وطالبوا الجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة العاصمة ومرور مكة، بضروة الوقوف على معاناتهم، وإيجاد الحلول لوقف نزيف الدماء.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، أهالي مخططات جنوب مكة يطالبون بتنفيذ مدخل "آمن" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي مخططات جنوب مكة يطالبون بتنفيذ مدخل "آمن" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .