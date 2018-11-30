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انت الان تتابع آخر نقاط الحد الجنوبي تفضح أكاذيب الحوثيين.. تعايش وفرح كغصن البُن مال بالندى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
في ظلّ الأوضاع الحالية في الجمهورية اليمنية، والاعتداءات العشوائية على الآمنين فيها، ووسط الأكاذيب المعتادة من مرتزقة الإعلام الحربي التابع للمليشيات أذناب إيران باحتلالهم عدداً من القرى الحدودية، وعدم استقرار الأمن بالحدود؛ تسير الحياة بطبيعتها المعتادة في الدائر بنى مالك وتحتفل من آخر نقطة بالحد الجنوبي بزوّارها ضمن فعاليات البن السادس، فيما تدمّر مدفعيات القوات السعودية عدداً من الأوكار التي يتخذها الحوثيون مقراً لهم داخل الأراضي اليمنية.
ورصدت "الخليج 365" سير الحياة بطبيعتها كالمعتاد؛ حيث موقع المهرجان المزدحم، والشوارع والأسواق وكل شيء كما هو، لا شيء تغيّر عن السابق .
وتبدو الدائر واحدة من المحافظات السياحية البارزة بمنطقة جازان , حيث تتسارع فيها خطى التنمية بها عجلاً, وتتكامل خطط التنمية والمشروعات التنموية لاستثمار إمكاناتها السياحية والزراعية والاقتصادية, للدفع بها قدمًا كوجهة سياحية هامة في منطقة جازان؛ حيث أسهمت الطبيعة الساحرة للمحافظة الواقعة إلى الشرق من مدينة جازان بحوالي 130 كيلومتراً, ومساحتها نحو 1000 كيلو متر مربع, لتكون مقصدًا للزوار والسياح على مدار العام.
وتحتضن محافظة الدائر بني مالك ابتداءً من غد السبت مهرجان البن في نسخته السادسة، وذلك بحي عرقيين بالمحافظة، حيث يُعدّ المهرجان الذي يستمر أسبوعًا واحداً من منافذ التسويق الرئيسية لمنتج البُن على مستوى المنطقة، وأحد عوامل الجذب السياحي للتعريف بالمحافظة, خاصة وأن المهرجان حقق نجاحات متواصلة خلال السنوات الماضية.
ويتوقع المنظمون إقبالاً متزايدًا خلال النسخة الحالية للمهرجان من قبل من الزوار من محبي البن سواء من داخل منطقة جازان أو من بقية مناطق المملكة؛ حيث أكملت محافظة الدائر بالتنسيق مع كافة الإدارات واللجان المنظمة الترتيبات اللازمة لاستقبال الزوار واستثمار المهرجان في التعريف بالإمكانات السياحية للدائر.
آخر نقاط الحد الجنوبي تفضح أكاذيب الحوثيين.. تعايش وفرح كغصن البُن مال بالندىفهد كاملي الخليج 365 2018-11-30
في ظلّ الأوضاع الحالية في الجمهورية اليمنية، والاعتداءات العشوائية على الآمنين فيها، ووسط الأكاذيب المعتادة من مرتزقة الإعلام الحربي التابع للمليشيات أذناب إيران باحتلالهم عدداً من القرى الحدودية، وعدم استقرار الأمن بالحدود؛ تسير الحياة بطبيعتها المعتادة في الدائر بنى مالك وتحتفل من آخر نقطة بالحد الجنوبي بزوّارها ضمن فعاليات البن السادس، فيما تدمّر مدفعيات القوات السعودية عدداً من الأوكار التي يتخذها الحوثيون مقراً لهم داخل الأراضي اليمنية.
ورصدت "الخليج 365" سير الحياة بطبيعتها كالمعتاد؛ حيث موقع المهرجان المزدحم، والشوارع والأسواق وكل شيء كما هو، لا شيء تغيّر عن السابق .
وتبدو الدائر واحدة من المحافظات السياحية البارزة بمنطقة جازان , حيث تتسارع فيها خطى التنمية بها عجلاً, وتتكامل خطط التنمية والمشروعات التنموية لاستثمار إمكاناتها السياحية والزراعية والاقتصادية, للدفع بها قدمًا كوجهة سياحية هامة في منطقة جازان؛ حيث أسهمت الطبيعة الساحرة للمحافظة الواقعة إلى الشرق من مدينة جازان بحوالي 130 كيلومتراً, ومساحتها نحو 1000 كيلو متر مربع, لتكون مقصدًا للزوار والسياح على مدار العام.
وتحتضن محافظة الدائر بني مالك ابتداءً من غد السبت مهرجان البن في نسخته السادسة، وذلك بحي عرقيين بالمحافظة، حيث يُعدّ المهرجان الذي يستمر أسبوعًا واحداً من منافذ التسويق الرئيسية لمنتج البُن على مستوى المنطقة، وأحد عوامل الجذب السياحي للتعريف بالمحافظة, خاصة وأن المهرجان حقق نجاحات متواصلة خلال السنوات الماضية.
ويتوقع المنظمون إقبالاً متزايدًا خلال النسخة الحالية للمهرجان من قبل من الزوار من محبي البن سواء من داخل منطقة جازان أو من بقية مناطق المملكة؛ حيث أكملت محافظة الدائر بالتنسيق مع كافة الإدارات واللجان المنظمة الترتيبات اللازمة لاستقبال الزوار واستثمار المهرجان في التعريف بالإمكانات السياحية للدائر.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
05:59 PM
فيما تدمّر المدفعيات السعودية أوكار المليشيات التى يتخذونها مقراً داخل الأراضي اليمنية
في ظلّ الأوضاع الحالية في الجمهورية اليمنية، والاعتداءات العشوائية على الآمنين فيها، ووسط الأكاذيب المعتادة من مرتزقة الإعلام الحربي التابع للمليشيات أذناب إيران باحتلالهم عدداً من القرى الحدودية، وعدم استقرار الأمن بالحدود؛ تسير الحياة بطبيعتها المعتادة في الدائر بنى مالك وتحتفل من آخر نقطة بالحد الجنوبي بزوّارها ضمن فعاليات البن السادس، فيما تدمّر مدفعيات القوات السعودية عدداً من الأوكار التي يتخذها الحوثيون مقراً لهم داخل الأراضي اليمنية.
ورصدت "الخليج 365" سير الحياة بطبيعتها كالمعتاد؛ حيث موقع المهرجان المزدحم، والشوارع والأسواق وكل شيء كما هو، لا شيء تغيّر عن السابق .
وتبدو الدائر واحدة من المحافظات السياحية البارزة بمنطقة جازان , حيث تتسارع فيها خطى التنمية بها عجلاً, وتتكامل خطط التنمية والمشروعات التنموية لاستثمار إمكاناتها السياحية والزراعية والاقتصادية, للدفع بها قدمًا كوجهة سياحية هامة في منطقة جازان؛ حيث أسهمت الطبيعة الساحرة للمحافظة الواقعة إلى الشرق من مدينة جازان بحوالي 130 كيلومتراً, ومساحتها نحو 1000 كيلو متر مربع, لتكون مقصدًا للزوار والسياح على مدار العام.
وتحتضن محافظة الدائر بني مالك ابتداءً من غد السبت مهرجان البن في نسخته السادسة، وذلك بحي عرقيين بالمحافظة، حيث يُعدّ المهرجان الذي يستمر أسبوعًا واحداً من منافذ التسويق الرئيسية لمنتج البُن على مستوى المنطقة، وأحد عوامل الجذب السياحي للتعريف بالمحافظة, خاصة وأن المهرجان حقق نجاحات متواصلة خلال السنوات الماضية.
ويتوقع المنظمون إقبالاً متزايدًا خلال النسخة الحالية للمهرجان من قبل من الزوار من محبي البن سواء من داخل منطقة جازان أو من بقية مناطق المملكة؛ حيث أكملت محافظة الدائر بالتنسيق مع كافة الإدارات واللجان المنظمة الترتيبات اللازمة لاستقبال الزوار واستثمار المهرجان في التعريف بالإمكانات السياحية للدائر.
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المصدر : الخليج 365
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