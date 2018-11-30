في 5 مواقع.. برنامج توعوى لطلاب جامعة "سطام" عن المضادات الحيوية "صور"

محمد بن مسعود - الدمام - تنظِّمه وحدة المجتمع بكلية العلوم تزامناً مع اليوم العالمى وبتعاون مستشفى دار الشفاء

نظَّمت وحدة خدمة المجتمع بكلية العلوم الطبية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج، بالتعاون مع مستشفى دار الشفاء بالرياض، أمس الخميس، برنامجاً توعويّاً تزامناً مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، شارك فيه مجموعة متميزة من طلاب قسم المختبرات المستوى السابع.

هذا وقد تم تنفيذ البرنامج في خمسة مواقع مختلفة بين الرياض والخرج؛ حيث تأتي الفعالية بدعم وإشراف من أستاذ المناعة الطبية بالجامعة البروفيسور فارس العنزي.