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نظَّمت وحدة خدمة المجتمع بكلية العلوم الطبية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج، بالتعاون مع مستشفى دار الشفاء بالرياض، أمس الخميس، برنامجاً توعويّاً تزامناً مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، شارك فيه مجموعة متميزة من طلاب قسم المختبرات المستوى السابع.
هذا وقد تم تنفيذ البرنامج في خمسة مواقع مختلفة بين الرياض والخرج؛ حيث تأتي الفعالية بدعم وإشراف من أستاذ المناعة الطبية بالجامعة البروفيسور فارس العنزي.
في 5 مواقع.. برنامج توعوى لطلاب جامعة "سطام" عن المضادات الحيوية "صور"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-30
نظَّمت وحدة خدمة المجتمع بكلية العلوم الطبية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج، بالتعاون مع مستشفى دار الشفاء بالرياض، أمس الخميس، برنامجاً توعويّاً تزامناً مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، شارك فيه مجموعة متميزة من طلاب قسم المختبرات المستوى السابع.
هذا وقد تم تنفيذ البرنامج في خمسة مواقع مختلفة بين الرياض والخرج؛ حيث تأتي الفعالية بدعم وإشراف من أستاذ المناعة الطبية بالجامعة البروفيسور فارس العنزي.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
05:22 PM
تنظِّمه وحدة المجتمع بكلية العلوم تزامناً مع اليوم العالمى وبتعاون مستشفى دار الشفاء
نظَّمت وحدة خدمة المجتمع بكلية العلوم الطبية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج، بالتعاون مع مستشفى دار الشفاء بالرياض، أمس الخميس، برنامجاً توعويّاً تزامناً مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، شارك فيه مجموعة متميزة من طلاب قسم المختبرات المستوى السابع.
هذا وقد تم تنفيذ البرنامج في خمسة مواقع مختلفة بين الرياض والخرج؛ حيث تأتي الفعالية بدعم وإشراف من أستاذ المناعة الطبية بالجامعة البروفيسور فارس العنزي.
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المصدر : الخليج 365
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