السعودية اليوم / أمطار على محافظات ومراكز منطقة تبوك

تبوك 22 ربيع الأول 1440 الموافق 30 نوفمبر 2018 واسهطلت اليوم أمطار على محافظات ومراكز منطقة تبوك , شملت محافظة تيماء ومراكزها , حيث هطلت أمطار غزيرة على مركز الكتيب وضواحيه السنانيات والمبنى والبتراء وغضيات الهيئة وشهيبة والدفافيات وخولة وابرق الرمث , وأكباد وحلوان ورويع الوسيق والعضامية والشليل والجلعب والطرايف ونفوذ الحيزاء وطعس أبو غضاة وطعس القريعة وخل الحضير وأحزاباء وابا المغير ونواحات وطيبت اسم وجبل عرنان , وعلى مركز ابيط، شملت نعجه ومشيطات وابيط النخل والعريانه والمفازة , وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز العسافية شملت رجوم الخدام والمهيدية والغضيات وأبو هضبة وقارة , وعلى مركز جريش شملت هضيبات السواني وأبوطرفاه ومدخنات وأبوشنان والمندسة والمخيمرية وقيعان مروان والصوانة, وعلى مركز عردة شملت وادي عريده والعهين وجويفلات والامغير والمبدنه والنظيم والزميخة وخرب والغلاله ووادي بوى ومحجوده ومشاش باحج والشرح والشريح , وعلى مركز الجهراء شملت المثلث وأحامر والشاهين وحفرة برد , وعلى مركز الجديد شملت ام برقا وقارة الضبعة وغرايس, ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.وشهدت محافظة أملج من جانبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت جميع القرى والهجر التابعة للمحافظة سال على إثرها أغلب الأودية والشعاب, ومثل ذلك على محافظة الوجه والمراكز التابعة للمحافظة, شملت مركز السديد سالت على إثرها الشعاب ووادي ركك, وعلى مركز الفارعة, وعلى مركز الكر سال على إثرها أودية المسيريح والسر ورابغ والحفيرة وضبات والضيقا وغناضرة والغميس والمقرح وصروم, وعلى مركز المنجور شملت هجرة أبو العجاج وام نتش والنجيل والجبيه , وعلى مركز الرس وهجرة النخيرة التابعة لمركز المارة وهجرة الذبيل وام ضباع التابعة لمركز النشيفه سال على إثرها أودية النجيل وأبو سديرة والمحاش , وعلى مركز بداء وأبو راكه وأبو القزاز سال على إثرها الشعاب الصغيرة ووادي اللقيطات, كما هطلت أمطار متوسطة على مراكز محافظة ضباء شملت مركز شغب وضواحيه عثله والحسنه وزقلاب, وعلى مركز أبو سلمه شملت جبل قي وراطيه , وأمطار غزيرة على مركز أشواق شملت شهود والحواويط وضربه وقصيب , وعلى مركز الديسة.وعم هطول هذه الأمطار عدد من المراكز التابعة لمنطقة تبوك شملت مركز القليبة وضواحيه عرق الحلوات والبويبية وخنصر واللقحه , وعلى مركز البديعة وضواحيه رشدان والرمضة والعنبة, وما زالت السماء ملبدة بالغيوم , وعلى مركز الظلفه وضواحيه , وعلى مركز رحيب شملت قرية رحيب وسمينه والبيضاء والركبه.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //18:14ت م0085