السعودية اليوم / أمطار غزيرة على المدينة المنورة

عام / أمطار غزيرة على المدينة المنورة

المدينة المنورة 22 ربيع الأول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018م واس

هطلت اليوم أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

18:13ت م

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المدينة المنورة 22 ربيع الأول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018م واسهطلت اليوم أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //18:13ت م0084

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