السعودية اليوم / وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة يزور محافظة الضالع ويطلع على سير تنفيذ مشروع الأمن الغذائي بالمحافظة



الضالع 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس

التقى وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس وكيل محافظة الضالع ومدير مكتب التخطيط نبيل العفيف لبحث الأوضاع الإنسانية التي تعيشها المحافظة.

وعبر الوكيل العفيف عن شكرة لكافة جهود المركز المبذولة في المحافظة ، وامتنانه لزيارة فريق المركز إلى الضالع .

وعرض وكيل الضالع خلال اللقاء أهم الاحتياجات الضرورية امديريات المحافظة.

عقب ذلك تفقد وفد المركز مشروع الأمن الغذائي في مديرية الأزارق المنفذ في 9 محافظات يمنية، منها محافظة الضالع ليستهدف فيها 12,500 أسرة، فيما وقف على سير توزيع وآلية صرف المساعدات والتأكد من أحقية وصولها لمستحقيها.

// انتهى //

17:57ت م

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الضالع 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسالتقى وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس وكيل محافظة الضالع ومدير مكتب التخطيط نبيل العفيف لبحث الأوضاع الإنسانية التي تعيشها المحافظة.وعبر الوكيل العفيف عن شكرة لكافة جهود المركز المبذولة في المحافظة ، وامتنانه لزيارة فريق المركز إلى الضالع .وعرض وكيل الضالع خلال اللقاء أهم الاحتياجات الضرورية امديريات المحافظة.عقب ذلك تفقد وفد المركز مشروع الأمن الغذائي في مديرية الأزارق المنفذ في 9 محافظات يمنية، منها محافظة الضالع ليستهدف فيها 12,500 أسرة، فيما وقف على سير توزيع وآلية صرف المساعدات والتأكد من أحقية وصولها لمستحقيها.// انتهى //17:57ت م0081

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