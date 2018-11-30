السعودية اليوم / زلزل بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة خانقين العراقية

بغداد 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسضرب زلزال بلغت قوته 3.8 درجة على مقياس ريختر اليوم مدينة خانقين التابعة لمحافظة ديالى, شمال شرقي بغداد .وأفادت هيئة الأنباء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان العراق في بيان، أن مركز الزلزال يبعد نحو 26 كلم عن مدينة خانقين وعلى عمق 10 كيلومترات، مشيرة إلى أنه لم ينتج عن الزلزال خسائر بشرية أو أضرار في الممتلاكات .// انتهى //17:43ت م0080