السعودية اليوم / زلزل بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة خانقين العراقية

عام / زلزل بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة خانقين العراقية
بغداد 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس
ضرب زلزال بلغت قوته 3.8 درجة على مقياس ريختر اليوم مدينة خانقين التابعة لمحافظة ديالى, شمال شرقي بغداد .
وأفادت هيئة الأنباء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان العراق في بيان، أن مركز الزلزال يبعد نحو 26 كلم عن مدينة خانقين وعلى عمق 10 كيلومترات، مشيرة إلى أنه لم ينتج عن الزلزال خسائر بشرية أو أضرار في الممتلاكات .
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