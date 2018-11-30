السعودية اليوم / وزير الدولة الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف السوداني يثمن خدمات المملكة للعمل الإسلامي



الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس

ثمن معالي وزير الدولة الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد بجمهورية السودان أبو بكر عثمان, دور المملكة العربية

جاء ذلك خلال استقباله بالخرطوم أمس، وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية برئاسة عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبو ثنين وذلك ضمن زيارة الوفد الحالية لجمهورية السودان الشقيقة .

من جانبه أكد رئيس وفد لجنة الصداقة السعودية السودانية عساف بن سالم أبو ثنين, تعاون المملكة العربية السعودية مع السودان في مجال الدعوة والإرشاد، مثمنا دور علماء السودان في خدمة الأمة الإسلامية .

من جانب آخر, استقبل رئيس جامعة أم درمان الإسلامية الدكتور حسن عباس حسن إبراهيم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية برئاسة عساف بن سالم أبو ثنين، وذلك في إطار زيارته الرسمية حاليا .

وفي بداية الاستقبال, رحب رئيس الجامعة برئيس لجنة الصداقة وبالوفد المرافق، مؤكدا العلاقة الراسخة والتاريخية التي تجمع جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية، متمنيا أن يثمر هذا اللقاء في دفع التعاون المشترك بين الجامعة ونظيراتها في المملكة العربية السعودية .

بدوره أعرب أبو ثنين والوفد المرافق له عن سعادته بهذه الزيارة وبما وجدوه من حفاوة استقبال, مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي لكون الجامعة دارا للمعارف والعلوم الإسلامية, ثم استمع الوفد من رئيس الجامعة إلى شرح موجز عن تاريخ الجامعة.

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17:19ت م

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الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسثمن معالي وزير الدولة الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد بجمهورية السودان أبو بكر عثمان, دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمته الدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال ويحارب التطرف والإرهاب، مشيداً بما تقدمه المملكة من دعم كبير للمؤسسات الدعوية العاملة في السودان وعدد من الدول الإسلامية .جاء ذلك خلال استقباله بالخرطوم أمس، وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية برئاسة عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبو ثنين وذلك ضمن زيارة الوفد الحالية لجمهورية السودان الشقيقة .من جانبه أكد رئيس وفد لجنة الصداقة السعودية السودانية عساف بن سالم أبو ثنين, تعاون المملكة العربية السعودية مع السودان في مجال الدعوة والإرشاد، مثمنا دور علماء السودان في خدمة الأمة الإسلامية .من جانب آخر, استقبل رئيس جامعة أم درمان الإسلامية الدكتور حسن عباس حسن إبراهيم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية برئاسة عساف بن سالم أبو ثنين، وذلك في إطار زيارته الرسمية حاليا .وفي بداية الاستقبال, رحب رئيس الجامعة برئيس لجنة الصداقة وبالوفد المرافق، مؤكدا العلاقة الراسخة والتاريخية التي تجمع جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية، متمنيا أن يثمر هذا اللقاء في دفع التعاون المشترك بين الجامعة ونظيراتها في المملكة العربية السعودية .بدوره أعرب أبو ثنين والوفد المرافق له عن سعادته بهذه الزيارة وبما وجدوه من حفاوة استقبال, مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي لكون الجامعة دارا للمعارف والعلوم الإسلامية, ثم استمع الوفد من رئيس الجامعة إلى شرح موجز عن تاريخ الجامعة.// انتهى //17:19ت م0078

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