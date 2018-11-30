شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل مقر «قمة العشرين» والان نبدء بالتفاصيل

‏وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى مقر إنعقاد قمة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

رسائل ودلالات رئاسة ولى العهد لوفد المملكة فى قمة العشرين

تأتى مشاركة المملكة بوفد رفيع المستوى برئاسة سمو ولي العهد ، فى قمة العشرين بالأرجنتين ، مؤشر قوي على حرصها في تعزيز دورها الفاعل في المجموعة ، والاهتمام بما يطرح في إطارها من قضايا حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع.

وكما يرى مراقبون وخبراء ،فإن عضوية المملكة في المجموعة تفضي إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، مما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها ، والمملكة ومن خلال مشاركتها في المجموعة، وإن كانت تمثل نفسها، إلا أنها تحرص على مصالح الدول العربية والنامية.

ويضيف الخبراء أن مشاركة المملكة في واحدة من أهم القمم السنوية في العالم، ستسهم في توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، وهو الأمر الذي يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم ، وتعتبر ثقة واعتراف غير مسبوق بأهمية دور المملكة الاقتصادي ليس في الوقت الحاضر فحسب وإنما في المستقبل أيضا.

ويشير الخبراء إلى أن المشاركة السعودية برئاسة سمو ولي العهد، في قمة الأرجنتين، تستحوذ على أهمية استثنائية يجسدها نجاح المملكة بقيادة سموه في توجيه سياستها الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، مما كان له أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم

وأن اللقاءات الثنائية التي يعقدها سمو ولي العهد على هامش أعمال القمة مع قادة مجموعة العشرين، دليل واضح على الدور المؤثر لسموه على المستوى العالمي، وحرص قادة العالم على الالتقاء مع الأمير محمد بن سلمان متى ما سمحت الفرصة بذلك.

و يأتي ترأس سمو ولي العهد لقمة مجموعة العشرين بعد زيارة عربية ناجحة شلت أربع دول، وتستكمل بعد القمة بثلاث دول عربية أيضاً، وهو ما يتوج الجهود السعودية في خدمة قضايا المنطقة كونها الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين.