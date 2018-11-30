شكرا لقرائتكم صور.. بسمتهم أمل ينظم حملة للتبرع بالدم في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بمناسبة اليوم العالمي للتطوع أقام فريق بسمتهم أمل التطوعي المهتم بذوي الإعاقة بمنطقة الباحة، بالشراكة مع مجلس شباب الباحة بحملة تبرع بالدم لصالح ذوي الإعاقة، إضافة لعدد من المتبرعات شاركن من خارج الفريق.

وكان الدكتور علي سعود الزهراني مدير مستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة” في استقبال أعضاء الفريق في مكتبه الخاص، حيث رحب بهم أشد الترحيب، وأثنى على عملهم ومبادرتهم المتميزة التي لم يسبقهم إليها أحد، كما رحب بالتعاون الدائم والمستمر في أي وقت.

وفي نهاية حديثه شكر الجميع على وقفتهم الصادقة والجميلة تجاه ذوي الإعاقة، وأكد الزهراني على تقديم كافة التسهيلات للفريق وأعضائه خلال تواجدهم في المستشفى وكذلك فيما بعد.

وقالت قائدة الفريق أمل سعيد الغامدي:” الحمد لله أن منّ الله علينا بالعمل التطوعي من أجل هذه الفئة العزيزة والغالية على قلوبنا، حيث كرس فريق بسمتهم أمل، كافة قدراته وإمكانياته المتواضعة لخدمتهم.”

وتابعت الغامدي” انتهزنا هذه الفرصة الرائعة لكي نقوم بحملة تبرع خاصة باسمهم، لسببين، أولهما: أن هذا مبدأ الفريق، ثانياً: للفت نظر المجتمع لهم و أن هناك ممن هم معنا ويعيشون بيننا وهم ليسوا بعاجزين، وإنما يستحقون الدعم والوقفة الصادقة لتسهيل وتيسير جميع الصعاب والعقبات التي تواجههم، وهذا وعد قطعناه على أنفسنا أن نقوم بما نستطيع لهم والمبادرة لإسعادهم لأن هذا حق علينا تجاههم.

الجدير بالذكر أن فريق بسمتهم أمل من الفِرق التطوعية التي تمكنت في وقتٍ وجيز أن تكون في الصدارة وتكوَّن لها قاعدة متمكنة ومترابطة، لا سيما أن قائدة الفريق لها خبرات سابقة بمجال التطوع، إضافة لتنوع خبرات المتطوعات ما بين تخصص ذوي الإعاقة، ورياض الأطفال والفنون التشكيلية والمهارية.

كما أن الفريق لم يكمل السنة وقد أنجز العديد من الفعاليات والبرامج التي تخص ذوي الإعاقة.

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