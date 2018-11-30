شكرا لقرائتكم فيديو.. المملكة الدولة العربية الوحيدة في قمة العشرين لماذا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تنطلق بعد قليل فعاليات الدورة الـ12 لقمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بمشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رأس وفد المملكة.

وهذه هي المرة الثانية التي يرأس فيها ولي العهد الوفد السعودي إلى قمة العشرين بعد القمة التي عقدت في الصين عام 2016 .

واستطاعت المملكة العربية السعودية القيام بدور مهم في ضبط إيقاع الاقتصاد العالمي , واستحوذت من خلال مشاركاتها في قمة مجموعة العشرين على أهمية استثنائية , ودائمًا ما يُعوّل المراقبون على المملكة للإسهام الفاعل في دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار الذي تنشده الدول والمواطنون بها، فلدى المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربياً، وواحدة من أكبر الاحتياطيات النقدية في العالم.

وشكّل دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية – صناعية صلبة.

ويتوزع أعضاء مجموعة العشرين على قارات العالم لكن بنسب متفاوتة لكن السعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي انضمت إلى هذه المجموعة التي تتحكم في 85 % من اقتصاد العالم.

وتحظى القارة الآسيوية بتمثيل كبير مقارنة بباقي قارات العالم حيث تمثل بالصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية، وهي أكثر قارات العالم تمثيلًا في مجموعة العشرين.

أما أفريقيا فتمثيلها متواضع حيث يقتصر على دولة جنوب أفريقيا فقط أما أمريكا الجنوبية فتمثلها الأرجنتين والبرازيل في حين يقتصر تمثيل أوروبا على أربع دول من الاتحاد الأوروبي وتمثل نفسها وهي: بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، إضافة إلى روسيا وتركيا أما أمريكا الشمالية فتمثلها أمريكا، وكندا، والمكسيك، وقارة أستراليا تمثلها أستراليا.

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