الخليفة يودع هيئة الترفيه بعد عامين من التحديات

جدة - خالد شويل - أعلن مدير عام التواصل في الهيئة العامة للترفيه عبدالرحمن بن ناصر الخليفة انتهاء ارتباطه مع الهيئة معلنًا بدء تحد جديد في مسيرته المهنية.

وقال عبدالرحمن بن ناصر الخليفة في تغريدة له على تويتر : بنهاية هذا اليوم،ينتهي ارتباطي بـ هيئة الترفيه .. عملت فيها سنتين كانت حافلة بالتحديات مع فريق مبدع.. أنجزنا فيها الكثير ولله الحمد،منها تأسيس فريق ووضع اللبنات الأولى لقطاع الترفيه ورسم البهجة للجميع والوصول بحسابات الهيئة لأرقام هائلة فاقت الجهات الأخرى بوقت قياسي. ومتشوّق للتحدي الجديد.