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شكرا لقرائتكم وصول ولي العهد إلى مقر قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين في عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس.
ويرأس ولي العهد وفد المملكة الرسمي إلى القمة التي تتحكم دولها في 80 % من اقتصادات العالم.
يذكر أن هذه القمة ستركز وفقًا لجدول أعمالها المعلن بشكل رئيس هذا العام، على مناقشة 3 قضايا هي: مستقبل العمل، واستثمارات البنية التحتية للتنمية، والمستقبل الغذائي المستدام.
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