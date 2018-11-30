شكرا لقرائتكم بدء توافد الزعماء على مقر قمة العشرين في الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بدأ عدد من المسؤولين والمنظمين التوافد على مقر انعقاد قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، استعدادًا لانعقاد القمة الرئيسية بعد دقائق قليلة.

وسط تواجد إعلامي وأمني واضح، بدأ عدد من المنظمين وأعضاء الوفود المشاركة في القمة بالتوافد إلى مقر انعقادها، حيث من المقرر أن يتم حسم العديد من الملفات الشائكة في العالم خلال الاجتماع الرئيسي لمجموعة العشرين، والتي تضم أقوى الدول من حيث الاقتصاد على مستوى العالم.

ويحضر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقمة المقامة حاليًا في الأرجنتين، على رأس وفد يضم عددا من المسؤولين الكبار في المملكة، بينهم وزير المالية محمد الجدعان ووزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح ووزير الخارجية عادل الجبير.

ومن المنتظر أن تُعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية في أعقاب الجلسة الرئيسية للقمة، حيث يلتقي ولي العهد بالرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى لقاء مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، والتي أعلنت بلادها رسميًا عن انعقاد جلسة مساء اليوم برفقة الأمير محمد بن سلمان لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية.

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