السعودية اليوم / عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود يفتتح المؤتمر الدولي السادس لطب وزراعة الكلى



الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس

افتتح عميد كليه الطب بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن علي فودة مساء أمس, المؤتمر الدولي السادس لطب وزراعة الكلي، الذي نظمته الجمعية

وأبدى عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود, عن سعادته بالتواجد في هذا المؤتمر والتنظيم الرائع له وبعدد المحاضرات وكمية الملخصات البحثية، التي ستسهم بأذن الله في التخفيف عن المرضى, مقدما الشكر لرئيس المؤتمر ورئيس اللجنة المنظمة وجميع الحضور والمشاركين ومقدما التهنئة للفائزين ضمن 80 بحثا .

فيما أوضح رئيس المؤتمر الدكتور خالد الحسن, أن الجمعية خلال الثلاث سنوات أقامت 60 فعالية بواقع 20 فعالية كل سنة شملت المحاضرات والندوات في كل مدينة من مدن المملكة بمشاركة الزملاء والممرضين بالإضافة إلى الشراكات العالمية التي عقدتها الجمعية، مفيدا أن مجلس الجمعية استحدثت جائزة للأبحاث .

من جانبه عد رئيس اللجنة المنظمة الدكتور محمد السنيد, المؤتمر السادس لطب وزراعة الكلى , مؤتمرا تاريخيا في تاريخ الجمعية السعودية لاحتوائه عداد من المحاور والمتحدثين الدوليين والمحليين، بجانب الأبحاث العلمية لأكثر من 80 بحثا علميا حيث عرض جزاء منها خلال المحاضرات والآخر عرض في المعرض المصاحب، مقدما الشكر للمشاركين في المؤتمر من متحدثين ورؤساء جلسات والداعمين والشركات وأعضاء الجمعية متمنيا للجميع التوفيق .

وفي ختام المؤتمر كرم عميد كلية الطب المشاركين من متحدثين وداعمين، كما سلم الجوائز للفائزين في البحوث، كما تجول في المعرض المصاحب ومعرض البحوث .

// انتهى //

16:07ت م

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الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسافتتح عميد كليه الطب بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن علي فودة مساء أمس, المؤتمر الدولي السادس لطب وزراعة الكلي، الذي نظمته الجمعية السعودية لطب وزراعة الكلى بفندق كروان الرياض، بمشاركة مستشفى المثدست بهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة الملك سعود، والمركز الوطني لزراعة الأعضاء وبحضور عدد كبير من الدول المشاركة، والمشاركين من الكوادر الطبية .وأبدى عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود, عن سعادته بالتواجد في هذا المؤتمر والتنظيم الرائع له وبعدد المحاضرات وكمية الملخصات البحثية، التي ستسهم بأذن الله في التخفيف عن المرضى, مقدما الشكر لرئيس المؤتمر ورئيس اللجنة المنظمة وجميع الحضور والمشاركين ومقدما التهنئة للفائزين ضمن 80 بحثا .فيما أوضح رئيس المؤتمر الدكتور خالد الحسن, أن الجمعية خلال الثلاث سنوات أقامت 60 فعالية بواقع 20 فعالية كل سنة شملت المحاضرات والندوات في كل مدينة من مدن المملكة بمشاركة الزملاء والممرضين بالإضافة إلى الشراكات العالمية التي عقدتها الجمعية، مفيدا أن مجلس الجمعية استحدثت جائزة للأبحاث .من جانبه عد رئيس اللجنة المنظمة الدكتور محمد السنيد, المؤتمر السادس لطب وزراعة الكلى , مؤتمرا تاريخيا في تاريخ الجمعية السعودية لاحتوائه عداد من المحاور والمتحدثين الدوليين والمحليين، بجانب الأبحاث العلمية لأكثر من 80 بحثا علميا حيث عرض جزاء منها خلال المحاضرات والآخر عرض في المعرض المصاحب، مقدما الشكر للمشاركين في المؤتمر من متحدثين ورؤساء جلسات والداعمين والشركات وأعضاء الجمعية متمنيا للجميع التوفيق .وفي ختام المؤتمر كرم عميد كلية الطب المشاركين من متحدثين وداعمين، كما سلم الجوائز للفائزين في البحوث، كما تجول في المعرض المصاحب ومعرض البحوث .// انتهى //16:07ت م0063

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