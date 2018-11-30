شكرا لقرائتكم طيران ناس يعتزم إطلاق رحلات مباشرة من أربع مدن رئيسية في إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ‏أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن عزمه لإطلاق رحلات مباشرة من أربع مدن رئيسية في إندونيسيا في القريب العاجل وذلك لكل من (جاكرتا، وميدان، وماكاسار، وسورابايا) إلى المدينة المنورة، على أن تكون العودة إلى إندونيسيا من جدة.

صرح بذلك أحمد سلطان، النائب الأعلى للرئيس التنفيذي للحج والعمرة والاتفاقيات الثنائية قائلاً إن خطتنا لتشغيل أربع محطات في إندونيسيا سيكون بمعدل ثلاث رحلات مباشرة أسبوعياً مباشرة من جاكرتا إلى المدينة المنورة (الثلاثاء، والخميس، والسبت)، ورحلتين مباشرتين أسبوعياً من سورابايا إلى المدينة المنورة (الأربعاء، والخميس)، ورحلتين مباشرتين أسبوعياً من ماكاسار وميدان إلى المدينة المنورة (الثلاثاء والأحد) وسيتم الإعلان قريباً عن موعد الإطلاق.

واختتم سلطان أن طيران ناس سوف يشغل الوجهات من وإلى إندونيسيا عبر أسطول طائرات من طراز بوينج 747-400 بالدرجة السياحية ودرجة الأعمال التي نستهدف بها المعتمرين من إندونيسيا، ومن خلال هذه الأسواق الجديدة سوف نحرص على تسويق وترويج زيارة المدن السياحية السعودية وذلك للاستفادة من سوق محتمل للسياحة الإسلامية إلى جانب العمرة.

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