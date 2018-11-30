شكرا لقرائتكم فيديو.. بوتين آخر زعماء دول مجموعة العشرين وصولاً إلى الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قليل إلى بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستنطلق بعد قليل.

وكان الرئيس الروسي آخر الرؤساء الذين وصلوا إلى الأرجنتين التي تشهد قمة المجموعة التي تسيطر على 80 % من الاقتصاد العالمي للمرة الأولى على مدى يومين.

يذكر أن الرئيس الروسي كان آخر الرؤساء الذين وصلوا إلى احتفال رؤساء العالم بمناسبة مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى في فرنسا الشهر الماضي.

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