شكرا لقرائتكم بث مباشر.. انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - انطلقت في العاصمة الأرجنتينة اليوم أعمال قمة مجموعة العشرين بمشاركة وفد المملكة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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