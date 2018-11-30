شكرا لقرائتكم جانب من جدول لقاء تيريزا ماي مع ولي العهد في قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكدت رئيسة الحكومة البريطانية أن لقاءها المرتقب مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين المقامة حاليًا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، سيشمل مناقشات حول العديد من الملفات، بما في ذلك الاستثمار والتنمية المشتركة.

وأعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية أن الاجتماع سيعقد الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

وحسب صحيفة ستاندرد البريطانية، فإن ماي أكدت أن قرارها بالترتيب لمقابلة مع محمد بن سلمان يأتي لمناقشة العديد من الملفات، على رأسها تعزيز الحل السياسي لإنهاء الحرب في اليمن.

وبخلاف الشؤون السياسية، تتطلع تيريزا ماي إلى توطيد العلاقات الاقتصادية مع ولي العهد خلال اللقاء، خاصة في ظل سعي لندن لإقامة تحالفات تجارية للاستعداد لفترة ما بعد البريكست.

وكان مسؤول بريطاني كبير قد أكد أن رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي ستكون مستعدة للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين، والتي تنطلق اليوم الجمعة، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الثنائية بين البلدين.

وحسب المسؤول البريطاني، فإن تيريزا ماي حريصة على إبقاء العلاقات الوثيقة بين بريطانيا وأصدقائها في مناطق مختلفة على مستوى العالم، وفي مقدمتهم المملكة، وذلك مع اقتراب الموعد الرسمي للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.

وتعتبر بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي نقطة تحول تاريخية منذ أكثر من 40 عامًا، وهو الأمر الذي يدفعها دومًا لتوطيد العلاقات الثنائية مع العديد من البلدان على المستويين الاقتصادي والسياسي.

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