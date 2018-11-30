شكرا لقرائتكم توسيع التجارة الحرة رغم التوتر الاقتصادي المتصاعد يهيمن على قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

جدة - خالد شويل - اجتماع وزراء المالية في مجموعة العشرين الأرجنتين 29 نوفمبر



متابعات الخليج 365 - الرياض

تأتي قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد اليوم بمشاركة وفد المملكة في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين وسط توتر اقتصادي متصاعد إلا أن التجارة الحرة وتعزيزها يعدان هدفًا طموحًا لقادة المجموعة التي تتحكم في 85% من اقتصاد العالم.

القمة وفقًا لجدول أعمالها المعلن ستركّز بشكل رئيس هذا العام، على مناقشة 3 قضايا هي: مستقبل العمل، واستثمارات البنية التحتية للتنمية، والمستقبل الغذائي المستدام.

ومن المنتظر أيضاً أن يناقش زعماء دول المجموعة، قضايا أخرى مثل الاقتصاد العالمي، وتحقيق النمو القوي والمستدام والمتوازن، ومشاركة القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية.

كما ستشهد قمة العشرين التي تستهدف إيجاد الحلول للأزمات العالمية، مناقشة قضايا غير اقتصادية، مثل أزمة اللجوء، والتوترات الجيوسياسية، وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا التي ترغب في الخروج منه، وجيش أوروبا الجديد.

وتشارك المملكة في قمة العشرين هذا العام بوفد رسمي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهي ثاني قمة يرأسها ولي العهد بعد قمة الصين عام 2016.

يذكر أن المملكة تشارك في اجتماعات قمة مجموعة العشرين الاقتصادية منذ دورتها الأولى في واشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008م.

وجاءت هذه المشاركات تأكيداً على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي ، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي ، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.

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