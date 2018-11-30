شكرا لقرائتكم صور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أدوية الغسيل الكلوي باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول في عدن توزيع أدوية الغسيل الكلوي لعدد من المحافظات اليمنية.

وأشاد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة لبلاده في مجال الصحة والذي خفف كثيرًا من معاناة المحتاجين.

وأوضح أن شحنة الأدوية الخاصة بالغسيل الكلوي وصلت لمدينة عدن على متن ثمان شاحنات تحوي على 222,000 غسلة ، تستهدف عددًا من المحافظات اليمنية ومنها شبوة والبيضاء والمحويت أ وإب والحديدة.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.