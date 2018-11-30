شكرا لقرائتكم تيريزا ماي تلتقي ولي العهد في قمة العشرين بـ الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد مسؤول بريطاني كبير أن رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي ستكون مستعدة للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين، والتي تنطلق اليوم الجمعة، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الثنائية بين البلدين.

وعلى الرغم من أنه لم يتم الترتيب لاجتماع ثنائي بين ولي العهد وتيريزا ماي، إلا أن رئيسة الحكومة البريطانية أبدت رغبة واضحة في الالتقاء بولي العهد خلال القمة التي تستمر لمدة يومين في بوينس آيريس بالأرجنتين.

وحسب المسؤول البريطاني، فإن تيريزا ماي حريصة على إبقاء العلاقات الوثيقة بين بريطانيا وأصدقائها في مناطق مختلفة على مستوى العالم، وفي مقدمتهم المملكة، وذلك مع اقتراب الموعد الرسمي للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.

وتعتبر بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي نقطة تحول تاريخية منذ أكثر من 40 عامًا، وهو الأمر الذي يدفعها دومًا لتوطيد العلاقات الثنائية مع العديد من البلدان على المستوى الاقتصادي والسياسي.

وقابلت تيريزا ماي ولي العهد آخر مرة عندما كان صاحب السمو الملكي في زيارة لبريطانيا مارس الماضي، التقى خلالها رئيسة الحكومة والملكة إليزابيث وعددا من أمراء العائلة الملكية في بريطانيا.

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