الان تتابع ‏فنادق ماريوت تكشف: عملية قرصنة طالت 500 مليون من نزلائنا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أعلنت مجموعة فنادق ماريوت، أن عملية قرصنة طالت 500 مليون شخص من نزلائها.

وقالت المجموعة في بيان لها اليوم الجمعة، إن تحقيقا داخليا كشف عن عملية دخول غير مصرّح بها للأنظمة منذ العام 2014.

وأضافت أنها تلقت إشارة في 8 أيلول/سبتمبر 2018 تتعلق بمحاولة الدخول إلى نظام الحجوزات في الولايات المتحدة “شبكة ستاروود”، وكشف التحقيق أن طرفا غير مصرّح له، شفر معلومات ونسخها.