شكرا لقرائتكم خبر عن 311 مقعداً متاح للتسجيل في اختبارات رخصة «التخصصات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) @okaz_online

أكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن المقاعد التي مازالت متاحة للتسجيل في اختبارات رخصة الممارسة الصحية التابعة للهيئة في الرياض وجدة والدمام وأبها في الأسبوع الأول لشهر ديسمبر 2018 تبلغ 311 مقعداً.

ولفتت إلى أن اختبارات رخصة ممارسة المهنة التابعة للهيئة تجرى في مراكز اختبارات محوسبة متوافرة حول العالم وفي 17 مدينة داخل المملكة حيث توفر للمتقدمين بيئة مريحة وسهلة وخدمة تقنية مميزة تتيح زيادة درجة الأمان والسرية لمحتوى الاختبارات والتحقق الجيد من شخصية المختبرين.

وبينت أن عدد المقاعد التي ما زالت متاحة للتسجيل في الرياض يبلغ 119 مقعداً وفي مدينة جدة 88 مقعداً، أما في الدمام فيبلغ عدد المقاعد 34 مقعداً وفي أبها 70 مقعداً.

يشار إلى أن هيئة التخصصات الصحية تملك أكبر مركز للاختبارات الإلكترونية في الشرق الأوسط في مدينة الرياض تسعى من خلاله بشكل مستمر إلى تطوير أدوات التقييم والاختبارات لتحقيق أهدافها في رفع كفاءة الممارس الصحي وتعزيز مأمونية القطاع الصحي.

ويشتمل المركز على 140 مقعداً موزعة على 6 مراكز مستقلة كما يحتوي المركز على أجهزة ذكية ذاتية لخدمة المتقدمين، والمركز مزود بنظام مراقبة عالي الجودة ويتيح هذا النظام التسجيل بالصوت والصورة، إضافة إلى وجود مراقبين لكل مركز مدربين على أعلى المستويات.