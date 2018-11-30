شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين خدمة «QR Code» للوصول لقنوات التواصل الاجتماعي لمركز الملك فهد الثقافي بالأرجنتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

دشّن مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بوينس آيرس بجمهورية الأرجنتين الشيخ علي بن عوضه الشمراني، اليوم الجمعة (رمز الاستجابة السريعة QR Code الخاص بقنوات التواصل الاجتماعي للمركز)، بحضور رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبد الله بن فهد الحسين، ورئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية علي الحازمي، وعدد من مسؤولي المركز.

وأوضح مدير المركز الشيخ علي الشمراني، أن التدشين يأتي استجابة لتوجيهات وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى لأمناء مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي يولي المركز اهتمامه وعنايته لبيان الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين لنشر الصورة الحقيقية والوجه المشرق الناصع للإسلام.

وقال في تصريح له عقب التدشين: «إن تطوير الخدمات الإلكترونية بالمركز سيسهم في التعريف بالبرامج والخدمات التي يقدمها المركز، وسيعكس حجم الدعم والاهتمام الذي توليه حكومتنا الرشيدة للمسلمين في كل مكان ولا سيما المسلمين في قارة أمريكا اللاتينية»، مشيراً إلى أن تقنية رمز الاستجابة السريعة توفر إمكانية الوصول الفوري إلى روابط قنوات التواصل الاجتماعي للمركز، دون الاضطرار إلى إعادة كتابتها على متصفح الهاتف النقال.

وبين أنه يمكن أن تستخدم هذه التقنية الواعدة في تشفير المعلومات وتحويلها إلى رموز على بطاقات يمكن قراءتها باستخدام كاميرا الهاتف النقال، إضافة إلى ذلك يتميز رمز الاستجابة السريعة بإمكانية قراءته باستخدام هاتف نقال يحتوي على كاميرا وتطبيق يسمح بقراءة هذا النوع من الرموز، وهي أدوات واسعة الانتشار في عصرنا الحالي، مما يعد بمستقبل زاهر لهذه التقنية.

وأفاد أن المركز يسعى للتيسير على الزوار باختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية وتعدد لغاتهم، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز عبر قنوات التواصل الاجتماعي لتسهيل الوصول للأهداف السامية التي أنشئ من أجلها المركز، وبما يتوافق مع رؤية المملكة (2030) وبرنامج التحول الوطني (2020) تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة للمملكة.