شكرا لقرائتكم خبر عن تيريزا ماي ستلتقي محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أكد متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستجتمع مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على هامش قمة العشرين التي ستعقد في بيونس آيرس بالأرجنتين في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينيتش.

أكد متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستجتمع مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على هامش قمة العشرين التي ستعقد في بيونس آيرس بالأرجنتين في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينيتش.

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