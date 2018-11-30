شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن توزيع أدوية الغسيل الكلوي لعدد من المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن) دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول في عدن توزيع أدوية الغسيل الكلوي لعدد من المحافظات اليمنية. دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول في عدن توزيع أدوية الغسيل الكلوي لعدد من المحافظات اليمنية. وأشاد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة لبلاده في مجال الصحة والذي خفف كثيرًا من معاناة المحتاجين. وأوضح أن شحنة الأدوية الخاصة بالغسيل الكلوي وصلت لمدينة عدن على متن ثمان شاحنات تحوي على 222,000 غسلة ، تستهدف عددًا من المحافظات اليمنية ومنها شبوة والبيضاء والمحويت وإب والحديدة.



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