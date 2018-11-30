شكرا لقرائتكم خبر عن منح شهادة «مدرب وطني» لمعلمي ومعلمات «البدنية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

تتواصل فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي النوعي للقيادات الرياضية في مرحلته الثانية، لمعلمي التربية البدنية ومعلمات التربية الصحية بتعليم جدة وذلك بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني وصندوق الرياضة الدولي للشباب والذي بدأ الثلاثاء الماضي ويستمر ٦ أيام في عدد من مدارس البنين والبنات.

ويتخلل البرنامج عمليات التدريب التي تستمر 6 أيام بمعدل 30 ساعة تدريبية، بحضور مدربين ومدربات دوليين تم دعوتهم من قبل المجلس الثقافي البريطاني، واستضافتهم من قبل وزارة التعليم السعودية.

وأوضح المشرف العام على مركز التطوير المهني بوزارة التعليم الدكتور محمد المقبل أن تنفيذ الخطة التدريبية الثانية من البرنامج ومتابعة فعالياتها بإشراف من مشرفين ومشرفات بالوزارة وتعليم جدة في المراحل الدراسية الثلاث (ابتدائي ومتوسط وثانوي) وسيتم منح المعلمين والمعلمات المجتازين للبرنامج التدريبي، شهادات «مدرب وطني» في مجال قيادة عمليات التدريب الرياضي المدرسي، وتفعيل دورهم التعليمي من خلال جداول زمنية لتدريب أقرانهم في الميدان التعليمي بإداراتهم التعليمية وما حولها.

كما أكد د.المقبل أن هذا البرنامج التدريبي المهني التعليمي، يأتي في سياق تطوير الأهداف التدريسية لمادة التربية البدنية، والإثراء النوعي للأفكار والأداءات التطبيقية الرياضية في مدارس البنين والبنات، والتوجه نحو تكامل الألعاب الرياضية مع مهارات التفكير والممارسات البدنية اللياقية والصحية وتعزيز القدرات القيادية في المجال الرياضي، وزيادة اكتساب المتدربين والمتدربات لمهارات التواصل التفاعلي والاتصال الفعال مع طلابهم أثناء تأدية النشاطات البدنية الرياضية المدرسية، مما يساهم بشكل كبير في الاستفادة من حصص التربية البدنية، باتجاه يخدم تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة 2020، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يُعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة، تُعزز مشاركة المواطنين والمقيمين في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.