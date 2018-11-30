شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الليث تطيح بمروج خمور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أطاحت شرطة محافظة الليث ممثلة في وحدة التحريات والبحث الجنائي وبمتابعة من مدير شرطة الليث العقيد علي الشهري بشخص يقوم بترويج الخمور إلى المحافظة. وقامت الشرطة بجمع المعلومات وعمل التحريات وإعداد خطة محكمة من قبل رجال الأمن للقبض على الجاني خلال نقله 108 قارورات مسكرة في سيارة من نوع «جيب»، وسيتم إحالته للنيابة العامة تمهيداً لمحاكمته.



شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الليث تطيح بمروج خمور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .