بعد 60 يوماً من الإعفاءات.. أمانة مكة تصدر 10 تكليفات جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - القرارات شَمِلت 10 قياديين في بعض أقسام الأمانة والبلديات

أصدر ‏أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، عدداً من التكليفات والقرارات الإدارية؛ بهدف تحسين أداء العمل في عدد من الأقسام والبلديات.

جاء ذلك للمرة الثانية بعد 60 يوماً من إصدار القرارات والإعفاءات الأولى منذ تولي المهندس محمد بن عبدالله القويحص منصب أمين العاصمة المقدسة.

وأفصحت أمانة العاصمة المقدسة عن تكليف 10 قياديين في بعض أقسام الأمانة والبلديات؛ وذلك عبر سلسلة من التغريدات عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر".

وتَقَرّر تكليف المهندس ياسر بن صالح مكاوي، بالعمل رئيساً لبلدية المعابدة الفرعية، وتكليف المهندس ناصر بن عطية الغامدي بالعمل مديراً للإدارة الفنية في بلدية المعابدة الفرعية، وتكليف المهندس خالد بن أحمد بصفر بالعمل مديراً لإدارة رخص البناء وتكليف المهندس فيصل بن عمر الشريف بالعمل مساعداً لمدير إدارة رخص البناء.

كما تَقرر تكليف المهندس محمد بن عبدالإله عنقاوي الشريف، بالعمل مستشاراً بمكتب أمين العاصمة المقدسة، وتكليف المهندس ياسر بن محمد أبو ركبة بالعمل مديراً عاماً للتخطيط العمراني، وتكليف المهندس أحمد محمد منشي بالعمل مديراً عاماً للمشاعر المقدسة والمواسم "لمدة عام"، وتكليف المهندس مازن بن محمد السناري بالعمل منسقاً للجنة تطوير الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف، إضافة إلى تكليفه بالعمل مديراً لإدارة الكوارث، وتكليف المهندس سلمان بن غازي الشريف بالعمل مديراً لإدارة المرافق البلدية، وتكليف المهندس رائد بن سمير مؤمنة بالعمل مديراً لإدارة التجميل والأنسنة.