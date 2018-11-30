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انت الان تتابع 24 متنافساً في التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
اختتمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة أمس، التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 21 للبنين على مستوى منطقة الباحة .
وقد تنافس في التصفيات النهائية للمسابقة 24 مشاركاً يمثلون الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الباحة ومحافظاتها في جميع فروع المسابقة الخمسة والذين سيشاركون في المسابقة على مستوى المملكة, وقد تكونت لجنة التحكيم من خمسة محكمين.
وأشاد رئيس الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني بما شهدته المسابقة من نماذج مشرفة، ومنافسة متميزة، وتسابق يتصف بجودة الحفظ، وعذوبة التلاوة، وحسن الأداء، وجمال الصوت، ولم يصل هؤلاء المتسابقون إلى هذا المستوى الرفيع إلا بفضل الله تعالى، ثم ما توليه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمنطقة الباحة من عناية فائقة لأبنائنا وبناتنا الطلاب في ظل قيادتنا الرشيدة التي تشجع وتعين على حفظ وتلاوة كتاب الله .
وبين أن مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والتي تقام سنوياً إلا دليل على هذه العناية المتميزة لكتاب الله، معرباً عن شكره للجمعيات المشاركة ولجنة التحكيم والطلاب المشاركين في التصفيات النهائية, مهنئاً الطلاب الفائزين والمرشحين للمشاركة في المسابقة على مستوى المملكة في منطقة الباحة .
يذكر أن الجمعية حصلت على المركز الثاني في السنة الماضية على مستوى المملكة في المسابقة ذاتها.
24 متنافساً في التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بالباحةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-30
اختتمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة أمس، التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 21 للبنين على مستوى منطقة الباحة .
وقد تنافس في التصفيات النهائية للمسابقة 24 مشاركاً يمثلون الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الباحة ومحافظاتها في جميع فروع المسابقة الخمسة والذين سيشاركون في المسابقة على مستوى المملكة, وقد تكونت لجنة التحكيم من خمسة محكمين.
وأشاد رئيس الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني بما شهدته المسابقة من نماذج مشرفة، ومنافسة متميزة، وتسابق يتصف بجودة الحفظ، وعذوبة التلاوة، وحسن الأداء، وجمال الصوت، ولم يصل هؤلاء المتسابقون إلى هذا المستوى الرفيع إلا بفضل الله تعالى، ثم ما توليه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمنطقة الباحة من عناية فائقة لأبنائنا وبناتنا الطلاب في ظل قيادتنا الرشيدة التي تشجع وتعين على حفظ وتلاوة كتاب الله .
وبين أن مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والتي تقام سنوياً إلا دليل على هذه العناية المتميزة لكتاب الله، معرباً عن شكره للجمعيات المشاركة ولجنة التحكيم والطلاب المشاركين في التصفيات النهائية, مهنئاً الطلاب الفائزين والمرشحين للمشاركة في المسابقة على مستوى المملكة في منطقة الباحة .
يذكر أن الجمعية حصلت على المركز الثاني في السنة الماضية على مستوى المملكة في المسابقة ذاتها.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
03:29 PM
"الزهراني": تشهد نماذج مشرفة ومنافسة متميزة وتسابقًا يتصف بجودة الحفظ
اختتمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة أمس، التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 21 للبنين على مستوى منطقة الباحة .
وقد تنافس في التصفيات النهائية للمسابقة 24 مشاركاً يمثلون الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الباحة ومحافظاتها في جميع فروع المسابقة الخمسة والذين سيشاركون في المسابقة على مستوى المملكة, وقد تكونت لجنة التحكيم من خمسة محكمين.
وأشاد رئيس الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني بما شهدته المسابقة من نماذج مشرفة، ومنافسة متميزة، وتسابق يتصف بجودة الحفظ، وعذوبة التلاوة، وحسن الأداء، وجمال الصوت، ولم يصل هؤلاء المتسابقون إلى هذا المستوى الرفيع إلا بفضل الله تعالى، ثم ما توليه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمنطقة الباحة من عناية فائقة لأبنائنا وبناتنا الطلاب في ظل قيادتنا الرشيدة التي تشجع وتعين على حفظ وتلاوة كتاب الله .
وبين أن مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والتي تقام سنوياً إلا دليل على هذه العناية المتميزة لكتاب الله، معرباً عن شكره للجمعيات المشاركة ولجنة التحكيم والطلاب المشاركين في التصفيات النهائية, مهنئاً الطلاب الفائزين والمرشحين للمشاركة في المسابقة على مستوى المملكة في منطقة الباحة .
يذكر أن الجمعية حصلت على المركز الثاني في السنة الماضية على مستوى المملكة في المسابقة ذاتها.
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المصدر : الخليج 365
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