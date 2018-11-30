سحب ملف تنظيم بطولة كأس أفريقيا من الكاميرون.. المغرب هي الأقرب

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سحب الاتحاد الأفريقي تنظيم نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون، لعدم جاهزية الملاعب.
وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة كما فتح المجال أمام الدول الراغبة في تقديم ملف الاستضافة بشكل فوري.
الجدير بالذكر أن المغرب هي الأقرب لتنظيم أمم أفريقيا 2019، حيث كانت مرشحة لذلك مع الكاميرون مسبقًا، قبل أن تظفر الكاميرون بأحقية التنظيم، وربما يعتمد الاتحاد الأفريقي تنظيم المغرب لأهم حدث رياضي أفريقي لعام 2019.
الجدير بالذكر أنه ولأول مرة تم اعتماد مشاركة 24 فريقًا في البطولة، بدءًا من النسخة المقبلة .
سحب ملف تنظيم بطولة كأس أفريقيا من الكاميرون.. المغرب هي الأقربصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-30
سحب الاتحاد الأفريقي تنظيم نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون، لعدم جاهزية الملاعب.
وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة كما فتح المجال أمام الدول الراغبة في تقديم ملف الاستضافة بشكل فوري.
الجدير بالذكر أن المغرب هي الأقرب لتنظيم أمم أفريقيا 2019، حيث كانت مرشحة لذلك مع الكاميرون مسبقًا، قبل أن تظفر الكاميرون بأحقية التنظيم، وربما يعتمد الاتحاد الأفريقي تنظيم المغرب لأهم حدث رياضي أفريقي لعام 2019.
الجدير بالذكر أنه ولأول مرة تم اعتماد مشاركة 24 فريقًا في البطولة، بدءًا من النسخة المقبلة .
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
02:58 PM
لأول مرة يشارك 24 منتخبًا في نسخة 2019
سحب الاتحاد الأفريقي تنظيم نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون، لعدم جاهزية الملاعب.
وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة كما فتح المجال أمام الدول الراغبة في تقديم ملف الاستضافة بشكل فوري.
الجدير بالذكر أن المغرب هي الأقرب لتنظيم أمم أفريقيا 2019، حيث كانت مرشحة لذلك مع الكاميرون مسبقًا، قبل أن تظفر الكاميرون بأحقية التنظيم، وربما يعتمد الاتحاد الأفريقي تنظيم المغرب لأهم حدث رياضي أفريقي لعام 2019.
الجدير بالذكر أنه ولأول مرة تم اعتماد مشاركة 24 فريقًا في البطولة، بدءًا من النسخة المقبلة .
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المصدر : الخليج 365
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