محافظ "حضرموت" يؤكد نجاح عملية "القبضة الحديدية"

محمد بن مسعود - الدمام - أطلع السفير الأمريكي على النتائج الإيجابية للمهام العسكرية

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن "حضرموت" أصبحت رقماً صعباً في مكافحة الإرهاب، وأضحت نموذجاً يُحتذى في محاربته.

والتقى "البحسني" السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر في مدينة المكلا؛ تزامناً مع إطلاق قوات النخبة الحضرمية عملية عسكرية في غرب مدينة المكلا، أُطلق عليها مهمة "القبضة الحديدية"؛ بهدف إحكام القبضة الأمنية على مديريات ساحل حضرموت، وتوسيع الانتشار في مديرية يبعث.

وقال محافظ حضرموت: عملية "القبضة الحديدية" حققت أهدافها كاملة.

وأطلع السفير الأمريكي على النتائج الإيجابية للعمليات العسكرية التي نفّذتها المنطقة الثانية ضد العناصر الإرهابية في مديريات ساحل حضرموت، في شهر أبريل للعام 2016م، وما تلاها من عمليات الفيصل، والجبال السود، وآخرها القبضة الحديدة.

وثمّن "البحسني" مساندة ومساعدة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، لتحرير وتطهير مدينة المكلا عاصمة المحافظة من العناصر الإرهابية.

من جانبه، أشار السفير الأمريكي إلى أن المنطقة العسكرية الثانية أثبتت مقدرتها في القضاء على الإرهاب، واستبسالها في محاربته، وأن النجاحات التي حققتها محل إشادة لدى الإدارة الأمريكية.

ودعا إلى الحفاظ على المكتسبات الأمنية والعسكرية التي تحققت لحضرموت.