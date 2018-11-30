"التواصل الدولي والحكومي" يطلقان تغطيات لأعمال قمة العشرين

محمد بن مسعود - الدمام - المركزان سينقلان الفعاليات عبر 4 لغات على المنصات الإلكترونية

دشّن مركزا التواصل الدولي والحكومي التابعان لوزارة الإعلام تغطيات خاصة لقمة العشرين عبر منصاتهما الإلكترونية باللغتين الإنجليزية والعربية، لمتابعة أحداث القمة التي تعقد في الأرجنتين اليوم الجمعة وغداً السبت.

ويترأس وفد المملكة العربية السعودية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وستُنقل التغطيات الخاصة بقمة مجموعة العشرين عبر موقع مركز التواصل الدولي إلى اللغتين الألمانية والفرنسية، وسيظهر المحتوى باللغة العربية في الموقع الرديف الخاص بجولة سمو ولي العهد وتغطيات قمة العشرين باللغة العربية، الذي ينشره موقع التواصل الحكومي.

وستحوي الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي لمركز التواصل الدولي عدة أقسام تتضمن بث فيديو تفاعلي في المقدمة، يتبعه ملحق قصصي مكون من فيديو رئيسي ملحق به خمس مواد مكتوبة تغطي مواضيع رئيسة تطرحها القمة أمام القادة منها "قضية مستقبل سوق العمل، ومستقبل الغذاء العالمي، والتطور الرقمي الدولي كوسيلة للتنمية" مع تغطية على مدار الساعة لأحداث القمة بشكل يومي حتى انتهاء القمة.

يشار إلى أن التغطيات ستتضمن عددًا من المقالات الاقتصادية لكبار المحللين الاقتصاديين في المنطقة، على رأسهم كبير خبراء الاقتصاد لدى مجلس التنمية البحريني الدكتور "يارمو كوتلين"؛ والخبير الاقتصادي، جون اسفكنياكس، كبير الاقتصاديين لدى مركز الخليج للأبحاث وصاحب المشاركات الدولية المعروفة.

وسيتم نشر مقالات حصرية لشخصيات محورية في مجالها الاقتصادي بالمنطقة، على رأسها عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية، إلى جانب ديفيد باركر، المدير التنفيذي للخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية البحريني.

يذكر أن التغطيات ستُبرز مدى أهمية المواضيع المطروحة أمام القادة في اجتماع قمة دول العشرين، ومدى ارتباطها المباشر بحياة البشر اليومية، كما ستنقل رسائل من أصحاب الرأي والمؤثرين العالميين إلى القادة في اجتماعهم.