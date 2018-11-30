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محمد بن مسعود - الدمام - يقدّم لهم القهوة والشاي والماء مجاناً طيلة أيام السنة فتح المواطن عواض بن علي الطهيفاني أبواب مخيمه لإكرام المسافرين الذين أجهدهم السفر على الطريق الواصل بين "الطائف- الباحة- أبها". ويقدم القائمون على المخيم، الواقع في مركز قيا جنوب الطائف، القهوة والشاي والماء للمسافرين مجاناً طيلة أيام السنة، كما أن المخيم مجهز بالكهرباء والتكييف.

مواطن في "قيا الطائف" يسخّر مخيمه لخدمة للمسافرين سويد الحارثي الخليج 365 2018-11-30 فتح المواطن عواض بن علي الطهيفاني أبواب مخيمه لإكرام المسافرين الذين أجهدهم السفر على الطريق الواصل بين "الطائف- الباحة- أبها". ويقدم القائمون على المخيم، الواقع في مركز قيا جنوب الطائف، القهوة والشاي والماء للمسافرين مجاناً طيلة أيام السنة، كما أن المخيم مجهز بالكهرباء والتكييف. 30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440 02:19 PM يقدّم لهم القهوة والشاي والماء مجاناً طيلة أيام السنة يقدّم لهم القهوة والشاي والماء مجاناً طيلة أيام السنة فتح المواطن عواض بن علي الطهيفاني أبواب مخيمه لإكرام المسافرين الذين أجهدهم السفر على الطريق الواصل بين "الطائف- الباحة- أبها". ويقدم القائمون على المخيم، الواقع في مركز قيا جنوب الطائف، القهوة والشاي والماء للمسافرين مجاناً طيلة أيام السنة، كما أن المخيم مجهز بالكهرباء والتكييف.

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المصدر : الخليج 365