السعودية اليوم / غرفة نجران تدرّب 44 متدربة على "إدارة الوقت"

نجران 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واساختتمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران أمس، برنامجاً تدريبياً للنساء بعنوان "إدارة الوقت وتحديد الأولويات"، بحضور 44 متدربة، وذلك على مسرح عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بفرع جامعة نجران في محافظة حبونا.وناقش البرنامج الذي قدمته المدربة فاطمة عجيم، واستمر يومين، عدداً من المحاور منها، أهمية تحديد الأولويات، والتحول من إدارة الوقت إلى القيادة الذاتية، وإدراك الاحتياجات الإنسانية وفق هرم "ماسلو "، إضافة إلى آلية التخطيط وفق عجلة الحياة، وإدارة الخطة الأسبوعية بفعالية.//انتهى//14:46ت م0052