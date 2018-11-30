السعودية اليوم / ألمانيا تقدم مساعدات مالية لتونس بقيمة 8 ملايين يورو

تونس 22 ربيع الأول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسقدمت ألمانيا مساعدات مالية لتونس تقدر بقيمة 8 ملايين يورو لتمويل مشروع في مجال حماية وتهيئة الأراضي من أجل تحقيق الأمن الغذائي .وأفادت وزارة الفلاحة التونسية في بيان اليوم، أن هذه المساعدات تندرج في إطار برنامج شامل أطلقته وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية منذ سنة 2015م يستهدف 6 بلدان إلى جانب تونس هي أثيوبيا وبنين وبوركينا فاسو وكينيا ومدغشقر والهند .// انتهى //14:42ت م0051