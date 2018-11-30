السعودية اليوم / ألمانيا تقدم مساعدات مالية لتونس بقيمة 8 ملايين يورو

عام / ألمانيا تقدم مساعدات مالية لتونس بقيمة 8 ملايين يورو
تونس 22 ربيع الأول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس
قدمت ألمانيا مساعدات مالية لتونس تقدر بقيمة 8 ملايين يورو لتمويل مشروع في مجال حماية وتهيئة الأراضي من أجل تحقيق الأمن الغذائي .
وأفادت وزارة الفلاحة التونسية في بيان اليوم، أن هذه المساعدات تندرج في إطار برنامج شامل أطلقته وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية منذ سنة 2015م يستهدف 6 بلدان إلى جانب تونس هي أثيوبيا وبنين وبوركينا فاسو وكينيا ومدغشقر والهند .
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