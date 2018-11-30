اقتصادي / انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% في نوفمبر

لوكسمبورج 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% في نوفمبر الجاري. وكان معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة سجل في أكتوبر الماضي 2ر2%، ومازال قريبًا من معدل التضخم السنوي الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي ويبلغ أدنى قليلا من 2%.وأعلن البنك المركزي الأوروبي في يونيو الماضي أنه بحلول نهاية العام الجاري، سيوقف العمل بخطة تحفيز اقتصادي طارئة كان قد طرحها قبل ثلاث سنوات لانعاش النمو الاقتصادي ورفع التضخم في أعقاب الأزمة الاقتصادية في أوروبا.وذكر البنك أن من بين أسباب هذا التحول في السياسات زيادة ضغوط الأسعار.// انتهى //14:00ت م0048