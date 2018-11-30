اقتصادي / انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% في نوفمبر
لوكسمبورج 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس
انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% في نوفمبر الجاري. وكان معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة سجل في أكتوبر الماضي 2ر2%، ومازال قريبًا من معدل التضخم السنوي الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي ويبلغ أدنى قليلا من 2%.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي في يونيو الماضي أنه بحلول نهاية العام الجاري، سيوقف العمل بخطة تحفيز اقتصادي طارئة كان قد طرحها قبل ثلاث سنوات لانعاش النمو الاقتصادي ورفع التضخم في أعقاب الأزمة الاقتصادية في أوروبا.
وذكر البنك أن من بين أسباب هذا التحول في السياسات زيادة ضغوط الأسعار.
// انتهى //
14:00ت م
0048
شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادي / انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% في نوفمبر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .