السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن توزيع أدوية الغسيل الكلوي لعدد من المحافظات اليمنية



عدن 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول في عدن توزيع أدوية الغسيل الكلوي لعدد من المحافظات اليمنية.

وأشاد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة لبلاده في مجال الصحة والذي خفف كثيرًا من معاناة المحتاجين.

وأوضح أن شحنة الأدوية الخاصة بالغسيل الكلوي وصلت لمدينة عدن على متن ثمان شاحنات تحوي على 222,000 غسلة ، تستهدف عددًا من المحافظات اليمنية ومنها شبوة والبيضاء والمحويت أ وإب والحديدة.

// انتهى //

13:57ت م

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عدن 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسدشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول في عدن توزيع أدوية الغسيل الكلوي لعدد من المحافظات اليمنية.وأشاد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة لبلاده في مجال الصحة والذي خفف كثيرًا من معاناة المحتاجين.وأوضح أن شحنة الأدوية الخاصة بالغسيل الكلوي وصلت لمدينة عدن على متن ثمان شاحنات تحوي على 222,000 غسلة ، تستهدف عددًا من المحافظات اليمنية ومنها شبوة والبيضاء والمحويت أ وإب والحديدة.// انتهى //13:57ت م0046

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