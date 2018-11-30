لجين عمران تتعرض لهجوم حاد بسبب حفيدة صدام حسين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الإعلامية السعودية لجين عمران لحملة هجوم حادة من النشطاء الكويتيين، بعد كشفها عن تلقيها هدية من حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والتي تدعى حرير حسين كمال.

الهدية كانت عبارة عن كتابها والذي يحمل اسم “حفيدة صدام”، وحمل الكتاب إهداء من والدة حرير، السيدة رغد صدام حسين، قالت فيه: ” الأخت العزيزة لجين.. أهديك كتاب ابنتي حرير أتمنى لك قراءة ممتعة رغم صعوبة بعض الأماكن.. محبتي وتقديري.. رغد صدام حسين”.

الإعلامية السعودية عبرت عن سعادتها الشديدة بهذه الهدية، بقولها: “وصلتني للتو هدية من جمهورية العراق العظيم من صديقة عزيزة وغالية كثيرًا على قلبي”.

وأضافت: “حبيبتي رغد مشكورة كثير على الكتاب الذي لطالما انتظرته وأخبرتيني عنه أنت وحرير، واشتقت لك كثير واشتقت لشوفتكم وجلستكم، راح أقرا أكيد وكلي حماس، الله يوفقها إن شاءالله وين ما كانت، ويخليلك احيابك ويخليك لهم، وأنتظر أن نرجع ونتلاقى كما تعودنا على خير بقلب كبير مليان حب وسلام”.

وبمجرد أن انتشرت تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت ردود الفعل الغاضبة من الكويتين، كما هاجمها عدد من الإعلاميين الكويتيين، منهم الإعلامي مي العيدان، والتي كتبت: ” لجين عمران منزله بسنابها فرحانه ان صديقتها حفيدة صدام حرير حسين كامل وابنة رغد وتقول تعتز بصداقتها اشوي اشوي بتقول الله يرحم صدام عموما”.

وأضافت: “عزي اللي تعزينه بس لا تجين الكويت اللي جدها سفك دماء الكويتيين و يتم عائلاتنا وانتهك اعراضنا وشتم الملك فهد رحمة الله عليه وضرب السعوديه بلدك بالصواريخ بس شنقول غير حسبي الله و نعم الوكيل عليه و عليها وكل كل إنسان يناصر ظالم”.

كما هاجمتها الكاتبة الكويتية فجر السعيد، ووصفتها بـ “الفاشنستا”، حيث قالت: ” قبل لا انام .. تذكرت شي … نصيحه شخصيه للفاشنيستا #لجين_عمران لا تفكرين تزورين الكويت أبداً”.